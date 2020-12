Pessoas com ‘alergias significativas’ não devem se vacinar, diz Reino Unido

Duas reações alérgicas foram constatadas após primeiro dia de vacinação contra o coronavírus no país.

Duas reações alérgicas foram relatadas após o primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 no Reino Unido com o imunizante da Pfizer/BioNTech, disse o chefe da agência reguladora de medicamentos britânico nesta quarta-feira (9). Por este motivo, autoridades inglesas de saúde decidiram aconselhar pessoas com “histórico significativo de reações alérgicas” a não tomar a vacina.

“Como é comum com as novas vacinas, a MHRA [Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde] avisou, por precaução, que pessoas com histórico significativo de reações alérgicas não recebam esta vacina depois que duas pessoas com histórico de reações alérgicas significativas responderam negativamente ontem [terça-feira, 8]”, informou Stephen Powis, o diretor médico do Serviço Nacional de Saúde (NHS) da Inglaterra.

O Reino Unido se tornou a primeira nação do mundo a começar a vacinar seus cidadãos com uma vacina totalmente aprovada e autorizada contra Covid-19, um momento marcante na pandemia do coronavírus. Idosos e profissionais de saúde têm prioridade na vacinação.

Os dois casos de reação alérgica foram registrados em profissionais de saúde que receberam a vacina. A MHRA é equivalente à Anvisa no Brasil.

Na terça-feira, o primeiro-ministro Boris Johnson disse à mídia britânica que a vacina “gradualmente fará uma enorme, enorme diferença”.

Os desafios logísticos de fabricação e distribuição de dezenas de milhões de vacinas significam que a implantação será gradual no território inglês.

