Pelo menos nove pessoas morrem em atentado no sul do Afeganistão

Pin Compartilhar 0 Compart.

Pelo menos nove pessoas morreram hoje após uma explosão atingir um ônibus em uma estrada na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, disse o porta-voz do governo local. Outros cinco passageiros ficaram feridos no incidente, disse Bashir Ahmadi.

Os passageiros eram todos civis que viajavam de um distrito para outro quando ocorreu a explosão.

Ahmadi disse que este foi o terceiro atentado à beira da estrada desde que um breve cessar-fogo declarado pelos talibãs terminou no mês passado.

Os talibãs não assumiram a responsabilidade por nenhum desses ataques, mas confirmaram que realizaram um ataque às forças afegãs durante o Eid al-Fitr (festividades pelo fim do período do Ramadã).

A trégua não foi oficialmente ampliada, mas nenhum dos lados em guerra parece querer retornar a uma luta total.

Na noite desta terça-feira (2), uma bomba explodiu dentro de uma mesquita na capital afegã de Cabul, matando duas pessoas, incluindo o líder de oração da mesquita, e ferindo outras oito.

Também na terça-feira, o grupo do Estado Islâmico (EI) assumiu a responsabilidade por um atentado mortal numa estrada, no final de semana, que atingiu um ônibus pertencente a uma estação de televisão local em Cabul, matando pelo menos sete civis, incluindo uma mulher e várias crianças.