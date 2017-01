Paulo Coelho, Dan Brown e Friedrich Nietzsche têm livros confiscados na Líbia

Esritores e intelectuais líbios denunciaram nesta segunda-feira (23) que os serviços de segurança do leste do país confiscaram dezenas de livros considerados “eróticos” ou contra o Islã, entre eles obras de Paulo Coelho.

Entre os livros apreendidos, em árabe e importados do Egito, também há textos do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, do romancista americano Dan Brown e do egípcio Naguib Mahfuz, prêmio Nobel de Literatura.