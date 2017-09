Parque de Paris anuncia abertura de área para nudistas

Um parque de Paris irá dedicar uma área do tamanho de um campo de futebol ao nudismo.

A partir de 15 de outubro, o espaço será aberto no parque Bois de Vincennes, que fica no leste da cidade, como parte de um experimento temporário.

Autoridades dizem que não será tolerado o exibicionismo ou o voyeurismo. Um aviso de “boas maneiras” será colocado no local.

Avisos vão informar os visitantes sobre o espaço para nudistas ou naturistas. Ele ficará aberto entre as 8h e as 19h30 próximo à reserva de pássaros do parque.