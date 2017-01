Paquistão faz primeiro teste de míssil de cruzeiro de submarino

O paquistão fez, na segunda-feira (9), um primeiro teste com um míssil de cruzeiro lançado de um submarino e com capacidade para transportar uma ogiva nuclear – informou um comunicado militar divulgado em Islamabad.

O míssil foi disparado de uma plataforma submarina móvel e atingiu seu alvo com precisão, acrescentou a nota.

Um porta-voz militar confirmou que o míssil, com alcance de 450 km, pode transportar uma ogiva nuclear.

“Babur-3 é a versão marítima do míssil do cruzeiro terrestre (GLCM) Babur-2, que foi testado com êxito em dezembro”, acrescentou o comunicado militar.