Papa Francisco nomeia padre português embaixador do Vaticano

O papa Francisco nomeou esta segunda-feira como arcebispo e núncio apostólico (embaixador do Vaticano) o sacerdote português José Avelino Bettencourt, chefe do protocolo da Santa Sé.

A nomeação, publicada pelo Vaticano, detalha que José Bettencourt — que tem nacionalidade portuguesa e canadiana — será arcebispo titular de Cittanova (diocese italiana extinta, hoje utilizada como sé titular para arcebispos).

José Bettencourt é o segundo português a chegar ao mais alto nível da diplomacia vaticana, depois do cardeal Manuel Monteiro de Castro, que exerceu funções em Antígua e Barbuda, El Salvador, Honduras, África do Sul, Lesoto e Espanha.

O arcebispo nomeado confirmou ao Observador que a ordenação como bispo decorrerá no dia 19 de março, pelas 17h, na Basílica de São Pedro, em Roma. A ordenação acontece no dia em que se comemoram cinco anos da inauguração do pontificado de Francisco.

José Bettencourt confirmou ainda que será nomeado, “em breve”, para uma Nunciatura Apostólica (representação diplomática do Vaticano junto de um país ou organização internacional), sublinhando que não vai ficar em Roma.

O novo embaixador do Papa nasceu na ilha de São Jorge, nos Açores, em 1962. Ainda jovem, emigrou com a família para o Canadá, país onde fez a sua formação teológica e onde foi ordenado padre em 1993.

Depois de ter passado por duas paróquias canadianas (incluindo uma comunidade de emigrantes portugueses), José Bettencourt entrou no serviço diplomático do Vaticano em 1999.

Fez o doutoramento em Direito Canónico em Roma e começou a sua carreira diplomática na Nunciatura Apostólica no Congo, como conselheiro de nunciatura.

Regressou a Roma em 2003 para ser nomeado monsenhor e assumir funções como capelão do Papa.

Em 2012, o papa Bento XVI nomeou-o chefe de protocolo da Santa Sé, cargo em que ainda se mantém. Atualmente, é responsável pela preparação das visitas oficiais do Papa e pelo acolhimento de chefes de Estado estrangeiros no Vaticano.

Em 2013, Cavaco Silva condecorou-o com a Ordem Militar de Cristo, pela sua “competência, lealdade e dedicação”.

