Papa Francisco aceita a renúncia de Dom Vilson, bispo de Limeira-SP

O Pontífice nomeou administrador apostólico “sede vacante” da diocese Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida (SP)

O Papa Francisco aceitou a renúncia apresentada por Dom Vilson Dias de Oliveira ao governo pastoral da diocese de Limeira (SP). Ele é investigado por extorsão e enriquecimento ilícito, além de encobertar supostos casos de abuso sexual.

O administrador apostólico “sede vacante” da diocese será Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida (SP).

“Sinto-me pequeno”

Em carta lida esta manhã aos fiéis, o bispo escreve:

“Diz bem o conhecido ditado: ‘um planta, outro rega’!

Queridos irmãos e irmãs, nesses últimos meses enfrentamos todo tipo de cruzes, por meio de ataques à nossa Igreja Particular de Limeira, a mim e a vários presbíteros. Reconheço minhas limitações, mas também levo no coração todo amor que aqui recebi do bom Povo de Deus presente nos 16 municípios que compreendem esta Igreja Particular de Limeira.

Com imensa gratidão, digo-lhes que sempre fui muito bem acolhido e aceito pelo povo desta importante Diocese de Limeira. Hoje me despeço de vocês como Bispo Diocesano e peço minha renúncia por amor à Igreja de Cristo e pelo bem desta Diocese para que os trabalhos pastorais possam continuar crescendo e se fortalecendo com a doação incansável de cada um de vocês que se dedicam ao Reino de Deus.

Foram quase 12 anos de minha nomeação (13/06) que tive a oportunidade de servir ao Senhor e à Santa Mãe Igreja nestas terras, enfrentei com alegria cada desafio da realidade aqui encontrada. Sei que a dimensão pastoral é imensa, e muito trabalhei para isso. No entanto, neste momento, sinto-me pequeno frente à grandeza da missionariedade que esta Igreja Particular tomou em suas proporções.

Levo no meu coração este aprendizado, na confiança e certeza de que a obra é de Deus, e me coloco à disposição da Santa Mãe Igreja para servi-la não importando o lugar e o ministério a mim confiado por Deus daqui para frente.

Minha bênção episcopal na certeza de que o Espírito Santo conduz a Igreja e cada um dos diocesanos que aqui se doaram e se doam no serviço eclesial.

Que Deus, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, padroeira da Diocese de Limeira, nos abençoe e nos guarde. Em Cristo Jesus, nossa paz. Com estima,

Dom Vilson Dias de Oliveira, DC”

Fonte e foto: Vatican News