Pais veganos são condenados por homicídio nos EUA; Bebê só comia vegetais

Um casal natural da Flórida, nos Estados Unidos, que confessou à polícia que só alimentava os filhos com frutas e legumes foi condenado por homicídio pela morte do filho de 18 meses.

Ryan Patrick O’Leary, de 30 anos, e Sheila O’Leary, de 35, foram condenados com base nas acusações de homicídio em primeiro grau, abusos infantis agravados, homicídio por negligência agravado, abusos infantis e negligência infantil, segundo informações da imprensa local.

No dia 27 de setembro o casal chamou a polícia à sua residência, depois de o menino de 18 meses deixar de reagir. Apesar dos esforços para ressuscitar a criança, o óbito foi declarado no local.

A polícia de Cape Coral, área de residência do casal, indicou logo no início da investigação que havia indícios de negligência. O menino de 18 meses pesava apenas sete quilos, de acordo com as autoridades.

Ryan e Sheila disseram à polícia que eram veganos e que alimentavam os filhos com frutas e vegetais crus.

Fonte e foto: Notícias ao Minuto