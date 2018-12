ONU acerta trégua em cidade portuária estratégica do Iêmen

Os dois lados da guerra civil no Iêmen acertaram nesta quinta-feira (13) um cessar-fogo que valerá para a cidade portuária de Hodeida, informou a ONU, que mediou as conversas na Suécia. Hodeida é o porto de entrada de cerca de 70% da comida e ajuda humanitária que chegam ao Iêmen. Os recentes conflitos na cidade dificultaram os esforços das organizações internacionais no combate à epidemia de fome.

O enviado da ONU, Martin Griffiths, disse que as duas partes vão se retirar dentro de dias do porto e, mais tarde, da cidade de Hodeida. Os houthi também deixarão os portos de Salif e Ras Isa. O prazo para completar o processo é de 21 dias.

O acordo prevê ainda a criação de corredores humanitários até Taiz, a terceira maior cidade do Iêmen.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reuters / Abdul Jabbar Zeyad