OMS atua para acelerar produção de vacinas e terapias contra Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou hoje o lançamento de uma iniciativa chamada ACT Accelerator, a fim de impulsionar a colaboração entre pesquisadores e autoridades no desenvolvimento, produção e distribuição justa de vacinas, diagnósticos e terapias no combate à covid-19. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diz que a iniciativa congrega o poder de várias organizações, a fim de se ganhar velocidade e escala.

“Nós estamos enfrentando uma ameaça comum, que pode ser derrotada apenas com uma abordagem comum”, afirmou Ghebreyesus, no evento virtual sediado em Genebra e que contou com a participação por vídeo de algumas autoridades, entre eles o presidente da França, Emmanuel Mácron.

A iniciativa é lançada em um momento de pressão do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a OMS, considerada por Trump muito “pró-China” na pandemia de coronavírus, o que o comando da OMS nega, insistindo na necessidade de cooperação.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução