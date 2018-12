Obama entrega presentes de Natal para crianças em hospital de Washington

Obama entregou presentes aos pacientes do Hospital Infantil Nacional que estavam em salas de jogo e aos que estavam nos quartos, de acordo com um comunicado de seu gabinete.

Segundo o jornal “The Washington Post”, o ex-presidente presenteou as crianças com quebra-cabeças, carros de controle remoto e esmalte de unhas. Ele ficou por uma hora e meia no local.