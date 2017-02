O mistério das 25 toneladas de dinheiro venezuelano encontradas no Paraguai

A polícia do Paraguai apreendeu tanto dinheiro venezuelano na cidade de Salto del Guairá, na fronteira com o Brasil, que até agora só conseguiu saber o peso das notas de bolívar: 25 toneladas.

Salto del Guairá fica na fronteira com a Guaíra, no Paraná.

A Venezuela tem uma das maiores taxas de inflação do mundo – por isso, o valor de cada cédula é muito pequeno. No mercado negro local, 100 bolívares podem ser trocados por US$ 0,03.

No fim do ano passado, o governo do país denunciou que sua moeda – principalmente as notas de 100 bolívares, então as de maior valor – estava sendo contrabandeada do país.