Nova Zelândia volta a registrar novos casos de Covid-19 após 25 dias

Um dos primeiros países a anunciar não ter mais casos de Covid-19 a retomar à normalidade pré-pandemia, a Nova Zelândia registrou nesta terça-feira (16) dois novos casos de coronavírus, depois de 25 dias sem notificação de nenhum contágio.

As pacientes são duas mulheres que chegaram ao país do Reino Unido para visitar um parente que estava morrendo. As fronteiras estão fechadas para quem não é neozelandês, mas a dupla teve autorização de entrada e permissão de deixar a quarentena obrigatória para viajantes antes dos 14 dias estabelecidos por razões humanitárias.

A primeira-ministra, Jacinda Adern, disse que o governo vai analisar o que aconteceu, mas que ficou claro que o monitoramento não foi adequado nesses casos. Ela afirmou que todos os que estão no mesmo estabelecimento de quarentena que as mulheres ou que tiveram qualquer chance de contato com elas estão passando por exames para detectar a doença.

Na segunda-feira, Ardern havia afirmado que não declarou o país livre do vírus porque “teremos novos casos no futuro”.

No arquipélago do Pacífico Sul, onde vivem cinco milhões de pessoas, foram registrados até hoje 1.154 casos e 22 mortes por coronavírus.

Na semana passada, as autoridades suspenderam todas as restrições nacionais, como as medidas de distância de segurança e os limites às concentrações em vias públicas.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Getty Images