Na Índia incêndio deixa ao menos 14 mortos em restaurante

Ao menos 14 pessoas morreram na quinta-feira à noite me um grande incêndio que destruiu um restaurante de Bombaim, anunciou a polícia. Onze vítimas eram jovens mulheres que participavam em uma festa de aniversário no restaurante, localizado em um prédio comercial do centro da cidade. A aniversariante, que acabara de completar 28 anos, também perdeu a vida.

Os médicos informaram que elas morreram asfixiadas quando tentavam fugir do edifício em chamas. Os bombeiros conseguiram apagar as labaredas na manhã de sexta-feira. O topo do prédio ficou totalmente destruído. A polícia abriu uma investigação sobre a tragédia. Um comandante da polícia havia anunciado um balanço preliminar de 15 mortos.

— Quatorze pessoas morreram em consequência dos ferimentos e as demais vítimas receberam alta do hospital KEM. Muitas mortes foram provocadas por asfixia — disse Avinash Supe, diretor do hospital King Edward Memorial de Bombaim.

O incêndio começou às 00h30 do horário local num prédio comercial do complexo Kamala Mills, no centro de Bombaim, que reúne restaurantes, lojas e hotéis. Vários meios de comunicação têm escritórios no edifício, e pelo menos três canais de notícias nacionais foram afetados pelo incêndio. De acordo com a imprensa local, o fogo começou em um andar superior e se propagou para o restante do prédio em apenas meia hora.

Imagens da TV indiana mostraram várias ambulâncias e caminhões de bombeiros nas proximidades do prédio em chamas. O presidente indiano, Ram Nath Kovind, e o primeiro-ministro, Narendra Modi, expressaram pêsames no Twitter. Os incêndios acidentais são frequentes na Índia por conta das normas de segurança frágeis e a ausência de controles suficientes.

