Na Espanha, passageiro impaciente para descer abre porta de emergência e sobe em asa de avião

Um passageiro impaciente para descer de um avião abriu a porta de emergência e subiu na asa da aeronave no pátio do aeroporto de Málaga, na Espanha.

O incidente ocorreu no primeiro dia do ano, 30 minutos após o pouso. O avião vinha do aeroporto de Stansted, em Londres, e já estava atrasado quase uma hora.