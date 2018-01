Na Cisjordânia e em Gaza, Palestinos são mortos em confrontos com o Exército israelense

Dois palestinos morreram nesta quinta-feira (11) em confrontos com o Exército israelense, um na fronteira com a Faixa de Gaza e outro na Cisjordânia ocupada.

Um deles, um adolescente de 16 anos, morreu depois de ser atingido por uma bala quando manifestava contra o reconhecimento de Jerusalém como a capital israelense pelos Estados Unidos, perto do campo de Al Barej, no enclave de Gaza, de acordo com o ministério da Saúde palestino.