Mulher dá à luz em avião com ajuda de passageiro

Uma mulher deu à luz a uma menina a 11,2 mil metros de altitude, durante um voo da Avianca entre Havana e Bogotá. O parto da angolana contou com a ajuda de um passageiro e forçou o piloto e improvisar um desvio para pousar em Cartagena neste domingo (18).

“O comandante desviou o voo para a cidade de Cartagena, que era o destino mais próximo, para que a família recebesse atendimento”, confirmou a companhia aérea em comunicado reproduzido pelo Extra.

Como o parto foi prematuro, a recém-nascida precisou ser internada em uma UTI, de acordo com o Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF). A mãe, que estava acompanha da sua filha de dois anos durante o voo, aguarda que seja providenciado um intérprete da parte do instituto e da empresa de aviação a fim de facilitar a comunicação entre ela e as autoridades, que pretendem informá-la sobre os seus direitos e os das crianças.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução