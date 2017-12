Mídia sul-coreana indica que Coreia do Norte prepara lançamento de satélite

A Coreia do Norte está preparando o lançamento de um satélite, informou nesta terça-feira a imprensa sul-coreana, no momento em que especialistas alertam que o programa espacial do país é uma fachada para o programa nuclear. Pyongyang enfrenta múltiplas sanções da ONU por seus testes nucleares e por lançamentos de mísseis. O regime norte-coreano foi proibido de realizar testes que envolvam tecnologia de projéteis, o que também afeta os satélites.

“Por meio de vários canais, sabemos que o Norte concluiu um novo satélite que chamou de Kwangmyongsong-5”, afirma o jornal “Joongang Ilbo”, que cita como fonte um funcionário do governo de Seul. “O plano é colocar em órbita um satélite equipado com câmeras e instrumentos de comunicação”, completa o jornal.

Um porta-voz do comando militar sul-coreano indicou que “não havia nada fora do comum”, mas que Seul está alerta para qualquer tipo de provocação, incluindo os testes de mísseis de longo alcance camuflados como lançamentos de satélites.

Em fevereiro de 2016, a Coreia do Norte lançou o satélite Kwangmyongsong-4, um projeto que a comunidade internacional considerou que era um teste de míssil balístico camuflado.

Fonte: O Globo / Foto: Reprodução