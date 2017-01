Mais de um milhão de pessoas punidas por corrupção na China desde 2012

Cerca de 2.600 fugitivos foram repatriados e as autoridades apreenderam bens no valor de 8,6 bilhões de iuanes (1,2 bilhão de dólares), indicou a Comissão Centra de Inspeção Disciplinar (CCDI) do Partido Comunista da China (PCC), encarregada da campanha contra a corrupção nos quadros comunistas.