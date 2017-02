Mais de mil migrantes são resgatados na costa da Líbia

Dois barcos, “Aquarius”, da SOS Mediterrâneo e Médicos Sem Fronteiras (MSF), e o “Golfo Azzurro”, da Proactiva Open Arms, resgataram os migrantes na manhã desta sexta-feira, mesmo dia da cúpula europeia em Malta sobre a migração ilegal no Mediterrâneo.

“Estamos vivendo um pesadelo absoluto neste momento. A situação está além de nossas capacidades, resgatamos cinco embarcações e ainda há três à espera”, escreveu em um tuíte Ed Taylor, um dos responsáveis pela operação no “Aquarius”.

Dois grandes navios de resgate, o “Diciotti”, da guarda costeira italiana, e o norueguês “Siem Pilot”, da Frontex, estavam ocupados no desembarque de migrantes salvos na quarta e quinta-feira, quando foram resgatados cerca de 1.750 migrantes.

Um dia antes do início da cúpula, a Itália e a Líbia assinaram um acordo com o objetivo de fechar a principal rota de chegada de imigrantes ilegais na Europa através do Mediterrâneo.