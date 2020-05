Mais de 4,2 milhões de infectados e 292 mil mortos em todo mundo

Pin Compartilhar 0 Compart.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa, já morreram pelo menos 292 mil pessoas e há mais de 4.272.880 infectados em 195 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infecções, já que um grande número de países testa apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 1.462.000 foram considerados curados.

Os Estados Unidos, que registraram a primeira morte ligada à covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 82.389 óbitos em 1.370.016 casos.

Pelo menos 230.287 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades dos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido com 32.692 mortes para 226.463 casos, Itália com 30.911 mortes (221.216 casos), Espanha com 27.104 mortes (228.691 casos) e França com 26.991 (178.225 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.926 casos (sete novos entre terça-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes e 78.189 recuperações.

A Europa totalizou 159.737 mortes para 1.793.753 casos, Estados Unidos e Canadá 87.672 mortes (1.441.173 casos), América Latina e Caribe 23.091 mortes (402.804 casos), Ásia 11.184 mortes (316.088 casos), Médio Oriente 7.787 mortes (241.232 casos), África 2.403 mortes (69.515 casos) e Oceania 126 mortes (8.316 casos).

No total, 177.589 pessoas já testaram positivo para o vírus no Brasil, o total de óbitos pela doença passa para 12.400.

Esta avaliação foi realizada com dados recolhidos pela AFP junto de autoridades de saúde e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Fonte: Notícias ao Minuto/ Foto: Divulgação