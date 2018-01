Magnitude 7,6: Forte terremoto é registrado no Caribe; alerta de tsunami é cancelado

Um forte terremoto de magnitude 7,6, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), atingiu as áreas entre Honduras e Cuba e chegou a provocar um alerta de tsunami em Porto Rico e Ilhas Virgens, cancelado horas depois.

O terremoto ocorreu à 0h51 (horário de Brasília), a 44 km do arquipélago do Cisne e a 10 km de profundidade.

“Aconteceu a cerca de 66 quilômetros da Ilha de Cisne, está afastado do território hondurenho, mas foi sentido em Gracias a Dios, Colón, Olancho e setores afastados como Cedeño e o Distrito Central”, regiões no Caribe, leste, centro e sul do país, disse o chefe da Copeco, Lisandro Rosales.