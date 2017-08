Ledezma volta para prisão domiciliar na Venezuela, diz mulher

Em mensagem publicada, a mulher Mitzy Capriles afirmou: “Informo ao país que há poucos minutos surpreendentemente o Sebin trouxe Antonio para nossa residência. Voltou para prisão domiciliar”, diz a mensagem.

Segundo relato da mulher, ele disse ao entrar no apartamento “retorna com a angústia de saber que Leopoldo [López] e outros 600 presos políticos seguem atrás das grades”.

Após a prisão, a Justiça alegou que os oposicionistas do governo de Nicolás Maduro planejavam fugir. O governo afirmou que eles haviam descumprido as regras da prisão domiciliar.

A União Europeia condenou as detenções e Brasil exigiu a libertação imediata dos opositores. O chefe do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, demonstrou preocupação com as prisões e fez um apelo para que as autoridades não recorram ao uso da força excessiva.