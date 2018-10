Kim Jong-un convida Papa a visitar Coreia do Norte

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, convidou o papa Francisco a visitar Pyongyang e disse que pretende recebê-lo com entusiasmo.

A informação foi dada nesta terça-feira (9) pelo porta-voz da Presidência da Coreia do Sul, Kim Fui-Kyeom, ao falar com a imprensa sobre a viagem à Europa do presidente Moon Jae-in, prevista para os dias 16 a 18 de outubro, com uma passagem pelo Vaticano.

Moon Jae-in pretende repassar o convite pessoalmente ao papa Francisco, em nome do governo da Coreia do Norte. Isso porque o líder sul-coreano tem ajudado a mediar a relação de Pyongyang com outros países, como os Estados Unidos.

No encontro com o Papa, Moon Jae-in também pretende pedir sua benção e apoio à favor do diálogo de paz e estabilidade na península coreana.

“Durante o encontro com o papa Francisco, Moon transmitirá a mensagem ao presidente Kim Jong-in de que lhe dará calorosas boas-vindas se ele visitar Pyongyang”, disse o porta-voz.

Em 2014, o papa Francisco esteve na Coreia do Sul e fez uma missa especial em Seul pela reunificação.

