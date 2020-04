Itália tem dia de recorde de pacientes recuperados da Covid-19

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Itália registrou, nesta quarta-feira (22), o maior número de pacientes recuperados do novo coronavírus em um único dia. Segundo informações do governo, foram registrados 2.943 recuperações de pacientes. O dia anterior já tinha tido recorde de recuperados, com 2.723.

O mês de abril, de forma geral, tem tido elevados números de pacientes recuperados, com média de mais de 1.700 recuperações registradas por dia.

Contudo, o país ainda tem um grande número de pessoas doentes. Segundo o governo italiano, pouco mais de 100 mil pessoas ainda estão contaminadas com o Sars-CoV-2. Ao todo, a Itália já registrou 187.327 casos desde o começo da pandemia.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reuters