Israel diz temer guerra com palestinos ainda neste ano

O chefe do Estado-Maior do exército israelense, general Gadi Eisenkot, teme que o agravamento da situação na região possa conduzir uma guerra com os palestinos neste ano. O momento mais perigoso coincidirá com as celebrações do 70º aniversário do Estado de Israel que ocorrerá em meados de maio, disse Eisenkot ao jornal Haaretz.

O general afirma que os incidentes “locais” podem causar uma guerra com os palestinos, mas acrescenta que Israel não detectou nenhum preparativo específico para ações armadas.

“Uma situação explosiva e sensível está se desenvolvendo em todo o Oriente Médio, mas especialmente entre os palestinos”, disse Eisenkot, predizendo que Israel enfrentará “desafios muito grandes durante as celebrações do 70º aniversário” do país.

A situação durante os próximos meses será “especialmente complicada”, pois em 30 de março os palestinos vão celebrar o Dia da Terra Palestina, quando recordam a morte de seis árabes em Israel em 1976, quando protestavam contra confiscação de terras.

Em maio, os palestinos recordam a Nakba, a tragédia que marcou a expulsão dos palestinos de suas terras em 1948, antes de Israel ser estabelecido.

Outros acontecimentos que possam provocar um conflito armado são o 70º aniversário da fundação de Israel (14 de maio de 1948), a transferência da Embaixada dos EUA de Tel Aviv para Jerusalém, e a grave crise econômica que está enfrentando a Faixa de Gaza.

