Israel convoca embaixadores em resposta à votação da ONU anti-assentamentos

Israel convocou os embaixadores de 10 nações a Jerusalém para repreendê-los no domingo e dirigiu mais palavras duras à administração Obama por conta de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas demandando o fim da construção de assentamentos.

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, colocou sua marca pessoal em uma demonstração de raiva ao repetir, em sua reunião semanal de gabinete, o que uma autoridade não identificada do governo israelense alegou na sexta-feira: que Washington conspirou com os palestinos para pressionar pela adoção da resolução.

A votação passou no Conselho de Segurança, de 15 membros, na sexta-feira (23), porque os Estados Unidos romperam com sua antiga abordagem de proteger diplomaticamente Israel e não exerceram, como membro permanente do fórum, seu poder de veto, escolhendo se abster.