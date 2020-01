Irã acusa EUA de terrorismo e autoridades falam em vingança

Pin Compartilhar 0 Compart.

O ataque americano em Bagdá, no Iraque, que matou o general iraniano Qassim Suleimani na madrugada desta sexta-feira (3), agravou tensões entre os dois países e colocou a comunidade internacional em alerta.

O ministro das relações exteriores do Irã, Javad Zarif, condenou a ação e exigiu que os EUA sejam responsabilizados por todas as consequências de seu aventureirismo político.

“O ato dos EUA de terrorismo internacional, localizando e assassinando o general Suleimani -a força mais efetiva no combate a Daesh (Estado Islâmico), Al Nusrah, Al Qaeda e outros- é extremamente perigoso e tolo”, afirmou Zarif em seu perfil no Twitter.

Ordenada por Donald Trump, a ação resultou em ao menos nove vítimas. Entre elas, Abu Mahdi al-Muhandis, líder de uma milícia iraquiana favorável a Teerã.

O movimento é tido como uma escalada dramática no conflito indireto entre os Estados Unidos e seus aliados -Israel e Arábia Saudita, principalmente- e o Irã.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, e seu presidente, Hassan Rohani, também condenaram o ataque como criminoso e prometeram retaliação. O atentado também foi alvo de crítica de autoridades iraquianas.

A Guarda Revolucionária, cuja unidade de elite, a Al Qods, era chefiada por Soleimani, disse que o ato fortaleceu a determinação de vingança.

“A breve alegria dos americanos e dos sionistas se transformará em luto”, disse o porta-voz Ramezan Sharif na televisão estatal.

O porta-voz do Hamas, Bassem Naim, responsabilizou os Estados Unidos pelas consequências. “O assassinato abre as portas para todas as possibilidades na região, exceto calma e estabilidade”, diz a mensagem publicada no Twitter.

Na manhã desta sexta-feira, Khamenei nomeou Esmail Qaani como o novo chefe da força Al Qods.

O ex-vice-presidente e rival de Trump, Joe Biden, afirmou que o presidente deve uma explicação ao povo americano sobre a estratégia para proteção das tropas, da embaixada e dos interesses dos EUA na região.

A presidente da Câmara dos Representantes americano, Nancy Pelosi, disse que o bombardeio ameaça gerar uma escalada de violência na região.

“Os Estados Unidos e o mundo não podem permitir que as tensões cheguem a níveis irreversíveis“, afirmou a democrata em um comunicado.

Mike Pompeo, secretário de Estado do governo Trump, elogiou a ação em uma mensagem publicada no Twitter. “Iraquianos dançando na rua por liberdade, gratos porque o general Suleimani se foi“, diz o texto.O Reino Unido reforçou a segurança de suas bases militares no Oriente Médio. O ministro de relações exteriores, Dominic Raab, disse que a evolução do conflito não é do interesse britânico.

A relatora especial da ONU para execuções extrajudiciais, Agnes Callamard, publicou uma mensagem em uma rede social afirmando que as mortes foram provavelmente ilegais e que violaram as leis internacionais de direitos humanos.

Fonte: Noticias ao Minuto

Foto: David Mdzinarishvili / Reuters