Inglaterra: Explosão e desabamento de prédio em Leicester tem quatro feridos

A Polícia britânica anunciou a ocorrência de um “incidente grave” em Leicester, no centro da Inglaterra, após informações de uma explosão e do desabamento de um imóvel, com quatro feridos em estado crítico.

“Houve um incidente grave”, tuitou a Polícia local.

“Todos os serviços de emergência foram para lá”, acrescentou a mesma fonte, pedindo à população que “evite ir para esse setor”, onde as ruas estão bloqueadas.

Segundo uma fonte médica, quatro pessoas foram hospitalizadas em “estado crítico”.

Uma porta-voz dos bombeiros disse que ainda não se sabe a origem do episódio.

Sem informar suas fontes, a rede britânica Sky News disse que os primeiros elementos da investigação não apontam relação desse incidente com atividades terroristas.

Um morador de Leicester, que vive não muito longe do local, contou à AFP ter ouvido uma explosão.

“Foi muito assustador”, declarou Graeme Hudson.

“Mora a cinco minutos (…) mas minha casa foi abalada. Saí e vi muita fumaça e chamas muito altas”, completou.

“Fui rapidamente para o local para ver o que estava acontecendo”, continuou, acrescentando que “não fiquei muito tempo, porque temia pela segurança do meu filho de 11 anos”.

Os bombeiros locais receberam chamadas por volta das 16h (horário de Brasília) de moradores do bairro, que falavam em uma explosão e em um incêndio, declarou uma porta-voz, acrescentando que seis viaturas dos bombeiros foram mobilizadas.

“Estávamos a caminho (do local do incidente), quando a Polícia nos chamou para dizer que um imóvel desabou”, completou o porta-voz.

Nas redes sociais, fotos e vídeos mostravam um prédio em chamas e destroços cobrindo a rua.

