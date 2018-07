Incêndios na Grécia: 60 mortos e mais de 170 feridos

Ao menos 60 pessoas morreram em uma série de incêndios florestais que consomem o leste de Atenas, na Grécia, nas últimas horas. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (24) pelo prefeito de Rafina, Evangelos Bournous, e reúne todas as mortas registradas desde o início os incêndios, ontem. O levantamento anterior apontava 50 mortos.

Os feridos passam dos 170, sendo que pelo menos 69 pessoas foram hospitalizadas, algumas das quais em situação grave, relataram fontes do governo. “Eu vi cadáveres, carros queimados. Me sinto sortuda por estar viva. Mati não existe mais”, contou uma mulher sobrevivente do incêndio, referindo-se à cidade turística costeira da região de Rafina, a cerca de 40km de Atenas.

De acordo com a emissora grega Skai, as imagens de Mati “relembram o cenário macabro” da erupção do vulcão Vesúvio em Pompeia, na Itália, pois foram encontrados corpos carbonizados de duas mulheres que morreram abraçadas com seus filhos. A Grécia decretou estado de emergência e solicitou ajuda internacional para o leste e nordeste de Atenas, onde dezenas de casas foram destruídas pelas chamas e milhares de cidadãos e turistas tentam correr para as praias para seres retirados da região em embarcações.

“Os nossos pensamentos vão para a Grécia e para as vítimas desses incêndios terríveis. A França e a Europa são solidárias e fornecem ajuda”, escreveu no Twitter o presidente francês, Emmanuel Macron. A Turquia também entrou em contato com o governo grego para prestar ajuda. “Estamos prontos a ajudar”, disse o ministro das Relações Exteriores de Ancara, Mevlut Cavusoglu. Os dois países, marcados por uma divisão histórica de rivalidade e protagonistas de tensões políticas recentes, já colaboraram no passado em casos de desastres naturais, na considerada “diplomacia dos terremotos” de 1999, na Turquia.

Israel, por sua vez, ofereceu ajuda médica às vítimas dos incêndios e apoio aéreo ao governo. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, disse estar “profundamente abalado com a morte de tantas pessoas nos incêndios na Grécia”. “A Itália se coloca ao lado da população grega e já está deixando à disposição dois Canadair [avião de combate a incêndios]”, anunciou.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: REUTERS/Costas Baltas