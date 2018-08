Incêndio em Monchique, Portugal, já fez 25 vítimas

O incêndio que varre Monchique, no sul de Portugal, desde a passada sexta-feira (3) continua sem dar tréguas. Apesar de todo o contingente de bombeiros deslocados para a região, o socorro não tem conseguido dominar a intensidade das chamas.

Vários vilarejos já foram evacuados, as autoridades informam que existem pelo menos 25 feridos, sendo um em estado grave, bem como a perda de várias casas. Mais de 1 mil bombeiros, 300 carros e aviões, encontram-se no local para ajudar a controlar as chamas.

As autoridades afirmam ainda que os bombeiros têm suportado temperaturas acima dos 47ºC, devido a onda de calor que assola a Europa. A previsão é a de que a temperatura sofra uma ligeira queda a partir desta segunda-feira (6).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que a temperatura na região de Monchique seja de 36ºC máxima e mínima de 23ºC. Amanhã, terça-feira (7), a temperatura desce ainda mais, sendo esperada máxima de 29ºC.

Fonte: Notícias ao Minuto / Fotos: Global imagens