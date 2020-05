Incêndio em lar de idosos na Rússia faz nove mortos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Pelo menos nove pessoas morreram durante um incêndio num lar de idosos situado nos arredores de Moscou, segundo anúncio feito nesta segunda-feira (11) pelas autoridades russas. De acordo com a agência de notícias Associated Press, que cita responsáveis da cidade de Krasnogorsk, o incêndio começou no final de domingo numa instituição privada que acolhe idosos.

Além das nove vítimas mortais, o incidente provocou ainda nove feridos.

A origem do fogo não foi ainda apurada. As autoridades ordenaram a abertura de um inquérito por suspeita de infração das normas de segurança em relação a incêndios.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: AFP/Ministério da Situação de Emergência da Rússia