Incêndio em hospital na Índia deixa mortos e mais de 140 feridos

Pelo menos cinco pessoas morreram e 142 ficaram feridas em um incêndio dentro de um hospital público de Bombaim, no oeste da Índia, indicou uma fonte do Departamento de Gestão de Desastres municipal. O porta-voz do setor, Ramesh Kamble, disse à agência noticiosa espanhola EFE que o fogo no Hospital ESIC, no subúrbio de Andheri da capital financeira indiana, começou por volta das 16h locais (8h30 em Brasília).

O agente da polícia A.P. Lokhand disse à agência noticiosa norte-americana Associated Press que o número de vítimas é de seis mortos e 129 feridos. De acordo com ele, o incêndio teria sido causado por um curto-circuito.

A “Press Trust of India” indicou que a maioria dos feridos está em condição estável.

Os incêndios são frequentes na Índia devido ao desrespeito pelas normas de construção e segurança. Há um ano, um incêndio num restaurante em Bombaim matou 15 pessoas.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reuters