Imprensa internacional repercute resultado das eleições no Brasil

O tema foi destaque na primeira página do site do “El Clarín”, que observa que Bolsonaro tem “ampla vantagem” sobre Haddad e que essa diferença representa uma tendência para o segundo turno. Segundo o jornal, a liderança de Bolsonaro era previsível e, com a diferença de votos em relação a Haddad, “é possível prever uma vitória do ex-militar no domingo 28”.