‘Hackers’ pedem seis milhões de dólares à HBO para devolver dados roubados

O ataque cibernético contra a HBO continua dando problemas à emissora, devido ao vazamento de novas informações confidenciais e ao fato de os hackers exigirem um resgate de seis milhões de dólares (quase 19 milhões de reais) na moeda virtual bitcoin. O site Mashable, especializado em tecnologia, reproduziu nesta terça-feira uma longa mensagem dos supostos responsáveis pelo roubo de 1,5 terabyte de informação do canal. Nesse texto, os piratas informáticos advertem para as consequências à emissora se esta não cumprir as exigências num prazo de três dias. Entre o material furtado estão os roteiros de futuros episódios da sua série estrela, Game of Thrones, bem como vários capítulos ainda inéditos de Ballers e Room 104.

Na tarde da segunda-feira, surgiram na Internet documentos confidenciais da HBO, como e-mails de seus executivos e roteiros da temporada final de Game of Thrones. A HBO afirmou em nota que espera novos vazamentos de informação em decorrência do ataque cibernético, mas assegurou que, apesar da divulgação dos e-mails, seu servidor de correio eletrônico aparentemente não se viu comprometido de maneira geral.

Esta fase ruim para a HBO começou na semana passada, com um ataque de piratas cibernéticos que obtiveram capítulos de algumas séries e um grande volume outras informações da emissora. Os supostos autores do ataque disseram ter se apropriado de 1,5 terabyte de dados da companhia e ameaçaram liberar mais conteúdos.

“A HBO sofreu recentemente um incidente cibernético que resultou em risco a informação confidencial”, afirmou o canal na ocasião, quando admitiu o ataque. “Investigamos o incidente e estamos trabalhando com as forças da ordem e companhias de segurança cibernética. A proteção de dados é uma grande prioridade na HBO e levamos muito a sério nossa responsabilidade de proteger a informação que possuímos”, acrescentou o comunicado.

Logo apareceram na rede episódios inéditos das séries Ballers, Insecure e Room 104, e, embora até então não tivessem sido divulgadas novas imagens de Game of Thrones, uma sinopse do quarto capítulo da sua sétima temporada começou a circular em Internet.

Além disso, e sem relação com a ofensiva dos piratas informáticos, o quarto capítulo da sétima temporada de Game of Thrones, titulado The Spoils of War, apareceu na rede dois dias antes de sua emissão. Desta vez, a falha na proteção dos dados foi do grupo de comunicação indiano Star TV, com sede em Mumbai, que admitiu ser o responsável pelo erro.

Apesar da divulgação antecipada via Internet, a exibição da sétima temporada de Game of Thrones continua dando excelentes resultados de audiência à HBO – o episódio The Spoils of War marcou um novo recorde de audiência da série no domingo passado, com 10,2 milhões de espectadores nos Estados Unidos.

