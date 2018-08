Furacão Lane causa os primeiros estragos no Havaí

O furacão de categoria 4 ameaça o arquipélago com ventos de até 215 km/h, temporais e ondas perigosas.

Ele informou que em Big Island, a primeira ilha do arquipélago que será atingida, foram registrados 305 mm de chuva.

Espera-se que Lane passe muito perto das principais ilhas do Havaí na tarde de quinta e na sexta-feira.

Steve Goldstein, do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), disse que Lane – localizado 320 km ao sul do Havaí – se aproximava com ventos de até 200 km/h.