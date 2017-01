Frio mata mais de 20 pessoas na Europa

Temperaturas congelantes e tempestades de neve mataram pelo menos 25 pessoas na Europa central no fim de semana, principalmente na Polônia, após o termômetro na região ter ido abaixo de 30ºC negativos em alguns lugares.

A poluição do ar, principalmente de partículas de poeira, forçou reduções de produção de grandes poluidores na República Tcheca e na Polônia. Para ajudar a melhorar a qualidade do ar, autoridades zeraram a tarifa do transporte público em Varsóvia e em Cracóvia.