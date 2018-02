França impediu dois ataques terroristas este ano, diz ministro

O ministro do Interior da França, Gerald Collomb, disse neste domingo à emissora CNews que dois potenciais ataques terroristas foram impedidos no país desde janeiro. Um deles tinha como alvo um grande centro esportivo, e o outro, soldados franceses, mas ambos “não foram totalmente finalizados”. De acordo com o ministro, diversos suspeitos foram detidos e presos

Na sexta-feira, o governo francês anunciou um novo programa para conter a radicalização, em meio ao retorno de jihadistas franceses dos campos de batalha na Síria e no Iraque e ao aumento da lista de pessoas que têm sinais de risco.

O plano consiste em 60 medidas e ressalta a importância da prevenção, voltado para tentar notas sinais de perigo na sociedade.

Fonte: O Tempo / Foto: Reprodução