Filipinos protestam contra a vacina da dengue e pedem explicação de autoridades

Em comunicado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apoiou a decisão do Departamento de Saúde das Filipinas de suspender a vacinação, informa a Reuters.

No Brasil, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) disse que a vacina não deve ser usada por quem nunca teve a doença, mas não há indicações de suspensão do uso no Brasil. Por enquanto, a bula será atualizada e a agência disse que irá analisar os resultados completos para se posicionar novamente.