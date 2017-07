Confrontos entre palestinos e policiais israelenses em Jerusalém deixam vários feridos

O jornal “Haaretz” relata outra confusão na fila para o acesso à esplanada. De acordo com a publicação, houve confronto com as forças de seguranças, e 41 pessoas ficaram feridas. O Crescente Vermelho confirmou o incidente, e disse que 37 pessoas foram atendidas do Portão dos Leões (que dá acesso à esplanada), e que pelo menos outras dez ficaram feridas dentro do complexo.