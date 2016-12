Fãs homenageiam George Michael

Nascido Georgios Kyriacos Panayiotou em 1963, Michael criou o Wham! com o amigo Andrew Ridgeley em 1982. O duo lançou seu álbum de estreia, “Fantastic”, no ano seguinte e, a partir de então, popularizou hits como “Careless whisper”, “Last Christmas”, “Wake me up before you go-go” e “Everything she wants”. O sucesso levou os artistas a fazerem, em 1985, o primeiro show de música pop ocidental na China.