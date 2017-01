Executivo da Samsung vai depor em caso de escândalo na Coreia do Sul

Uma procuradoria-especial da Coreia do Sul vai interrogar Jay Y. Lee, vice-presidente do conselho administrativo da Samsung, suspeito em um escândalo de tráfico de influência que pode retirar do cargo a presidente do país, Park Geun-hye.

Procuradores têm investigado se pagamentos da Samsung de cerca de 30 bilhões de wons (US$ 25 milhões) para uma empresa e duas fundações apoiadas por uma amiga de Park têm relação com uma decisão de 2015 do fundo de pensão nacional de apoiar a controversa fusão entre duas unidades do grupo empresarial.

Park pode se tornar a primeira líder democraticamente eleita da Coreia do Sul a ser forçada a deixar o cargo antes do término do mandato, depois que o Parlamento aprovou em dezembro seu impeachment devido ao escândalo de corrupção, o que levou a grandes protestos nas ruas pedindo sua renúncia. O impeachment agora será julgado pela Corte Constitucional do país.

O porta-voz dos procuradores Lee Kyu-chul disse a jornalistas que o líder da Samsung foi convocado a prestar depoimento às 9h30 do horário local desta quinta-feira (12) (22h30 de quarta, no horário de Brasília) sobre suspeitas que incluem o pagamento de propina.

Ele se recusou a dizer se Jay Y. Lee ou outros executivos da Samsung serão indiciados, mas não descartou a possibilidade de que os procurados peçam a prisão de Lee. Uma porta-voz do grupo Samsung se recusou a comentar.

A Samsung reconheceu ter feito contribuições para duas fundações e para uma empresa de consultoria controladas por Choi Soon-sil, amiga de Park e que está no centro do escândalo, mas negou repetidamente as acusações de ter feito lobby para conseguir a aprovação da fusão das unidades Samsung C&T e Cheil Industries, em 2015