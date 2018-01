Europa: Neve deixa um desaparecido e bloqueia milhares de turistas nos Alpes

A nevasca que atinge alguns países da Europa tem causado vários problemas nos Alpes. Um esquiador britânico desapareceu no leste da França, enquanto 13 mil turistas estão bloqueados em uma estação de esqui na Suíça e milhares de outros na Itália.

Na região da Savoie, no leste da França, em 36 horas foram registrados o acúmulo de até 1,80 m de neve. Uma leve melhora no clima nesta terça-feira (9) permitiu que os socorristas retomassem as buscas por um esquiador britânico de 39 anos que desapareceu no domingo (7), segundo informações da polícia da cidade de Albertville. De acordo com a prefeitura de Savoie, um helicóptero iria sobrevoar a área fora da pista da estação onde o celular do turista emitiu seu último sinal.

Os acessos às estações francesas Tignes e Val d’Isere foram reabertos nesta terça-feira, mas os passeios a pé ainda estão proibidos em algumas áreas, devido ao risco de avalanche.

Estações suíças

Na Suíça, as regiões de Haut-Valais, no sul do país, registraram até 1,80 m de neve durante os últimos três dias e o alerta de avalanche está em seu nível máximo, de acordo com o serviço de meteorologia suíço.

O primeiro treinamento para a Copa do Mundo de Esqui, programada para sábado (13) em Wengen, na Suíça, foi cancelado devido ao mau tempo e aos fortes ventos que causaram danos na pista.

O resort alpino de Zermatt, no cantão do Valais, no sudoeste suíço, está isolado desde a noite segunda-feira (8), com cerca de 13 mil turistas, informou Janine Imesch, uma funcionária da estação. A estrada que leva ao resort foi fechada na segunda-feira de manhã e o trem está parado desde segunda à noite.

“Não se pode esquiar ou caminhar, mas é tranquilo, um pouco romântico. Não há um pânico”, garantiu Imesch.

“As chegadas e partidas não são possíveis no momento” e pode haver “cortes de energia”, explicou em seu site a famosa estação, que também especifica que uma ponte aérea deve ser estabelecida até o fim do dia.

Outros vilarejos em Valais estão isolados em razão de deslizamentos de terra e do risco de avalanche, de acordo com a agência suíça ATS.

Alpes italianos

A queda excepcional de neve no lado italiano dos Alpes também isolou alguns vilarejos. Em Sestriere, onde caíram mais de dois metros de neve em 48 horas, uma avalanche atingiu um edifício de cinco andares na madrugada desta terça-feira (9), perto da estrada principal que conduz à estação de esqui. As 29 pessoas que estavam no edifício foram retiradas do local e passam bem.

Várias estradas foram fechadas como medida de precaução, isolando alguns municípios, como a estação de esqui de Cervinia, no Vale de Aosta, que já havia passado por um episódio similar no início de janeiro.