EUA pedem na ONU ‘as medidas mais duras possíveis’ contra Coreia do Norte

Em conversas com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, condenou o teste, afirmou o Kremelin em um comunicado.

O governo da Coreia do Norte anunciou na madrugada deste domingo (3) que realizou um teste ‘bem-sucedido’ com uma bomba de hidrogênioque pode ser carregada no novo míssil balístico intercontinental do país. O teste nuclear provocou um tremor de magnitude 6,3 no território norte-coreano.