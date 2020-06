EUA: Pastor Alemão é o primeiro animal a contrair Covid-19

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um pastor alemão é o primeiro cachorro dos Estados Unidos a receber o diagnóstico oficial do novo coronavírus. O anúncio foi feito hoje pelas autoridades do Departamento de Agricultura do país norte-americano, que o líder de casos da doença no planeta. “Um dos donos do cachorro teve resultado positivo em um teste da Covid-19 [doença causada pelo coronavírus], e outro mostrou sintomas consistentes do vírus antes do cachorro. A expectativa é de que o cão se recuperará completamente”, diz a nota.

Os especialistas ressaltam que, até o momento, não há informação sobre risco de transmissão do coronavírus de animais domésticos para seres humanos. Mas os agentes dos EUA avisam que o conhecimento sobre o vírus ainda é limitado. Estudos preliminares já mostraram que gatos e furões são mais facilmente infectados pelo vírus do que outros animais; em contrapartida, as análises indicam que os cachorros são menos susceptíveis a contrair a doença..

Fonte: Portal UOL/Foto: Pixabay