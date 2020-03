EUA: Congresso chega a acordo para destinar US$ 8 bi para coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

Congressistas dos Estados Unidos chegaram a um acordo para destinar cerca de US$ 8 bilhões na resposta ao surto de coronavírus. A Câmara dos Representantes deve passar a legislação sobre o tema ainda nesta quarta-feira, aprovando mais de US$ 3 bilhões para o desenvolvimento de tratamentos para a doença e US$ 2,2 bilhões para evitar sua disseminação, entre outras medidas.

Sob a legislação, que deve ser aprovada pelo Senado ainda nesta semana, mais de US$ 1 bilhão devem ir para o exterior. Além disso, haverá US$ 20 milhões para aumentar empréstimos para pequenas empresas dos EUA. O presidente Donald Trump já disse que assinará qualquer pacote de ajuda sobre o tema que o Legislativo aprovar.

Na tarde de hoje Trump afirmou que, à medida que o coronavírus avance por outros países, novas restrições de viagens poderão ser impostas. “Ainda é seguro viajar”, garantiu, após reunião entre autoridades americanas e representantes de companhias aéreas.

No encontro, o vice-presidente Mike Pence assegurou que o risco da doença no país ainda é muito baixo e ressaltou que companhias aéreas terão importante papel no combate ao surto.

Foto:Reuters Fonte: Notícia ao Minuto