EUA: Aluno de 15 anos dispara em escola do Kentucky deixando 2 mortos e 17 feridos

O tiroteio aconteceu por volta das 8h do horário local (12h, pelo horário de Brasília). Moradores da área relatam forte presença de policiais e ambulâncias em torno do prédio da escola.

A escola foi fechada após os disparos. Alguns pais tentaram entrar no prédio e discutiram com autoridades que estavam no local, de acordo com o jornal “Marshall County Tribune-Courier”.