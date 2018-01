Estados Unidos: Terremoto de 8.2 atinge Alasca e gera alerta de tsunami

Um terremoto de 8.2 graus na escala Richter atingiu o Alasca, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (23), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O movimento gerou um alerta de tsunami para toda a costa, já cancelado pelo Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, segundo o jornal La Reppublica.

De acordo com o G1, o epicentro foi registrado a 256 km ao sul de Chianiak e possui 10 km de profundidade. As regiões afetadas pelo alerta de tsunami abrangem partes do Alasca, da Califórnia e a Baía de São Francisco, além do Canadá.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução