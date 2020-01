Estados Unidos intensificam sanções contra o Irã

Pin Compartilhar 0 Compart.

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse que o país intensificou sanções contra o Irã, em resposta a ataques com mísseis a instalações militares no Iraque.

Trump disse a repórteres na Casa Branca, na última quinta-feira (9), que aprovou sanções adicionais com o Departamento do Tesouro americano. Acrescentou que as sanções, que já são rigorosas, foram incrementadas consideravelmente. Contudo, não revelou os detalhes das medidas.

Perguntado se iria obter a aprovação do Congresso antes de lançar ofensivas militares contra o Irã, Trump disse que vai depender das circunstâncias. Ele alegou que às vezes é necessário tomar medidas rapidamente e, por isso, não acredita que faça isso. Alguns legisladores do próprio partido de Trump, o Republicano, vêm manifestando preocupações sobre a falta de provas, por parte do governo, para justificar o assassinato do comandante iraniano Qassem Soleimani.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Flickr