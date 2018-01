Estados Unidos: Donald Trump diz que está aberto a conversar com a Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (10) que está aberto a conversar com a Coreia do Norte. A declaração foi dada durante conversa telefônica com o presidente sul-coreano Moon Jae-in e foi divulgada pelo gabinete da presidência desse país.

Um dia depois que as Coreias do Norte e do Sul estabeleceram as primeiras conversas em mais de dois anos, Trump afirmou que não haverá nenhuma ação militar enquanto o diálogo estiver em andamento, informou a Casa Branca em um comunicado divulgado após a conversa.